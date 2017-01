Con la presentacion de sus Reinas, comienzan las Fiestas de Sonsonate 2017

El Comité de Festejos de Sonsonate, encabezado por su Presidente, el señor alcalde Roberto Aquino, la reina 2016/2017 Gabriela I y las nuevas soberanas de barrios, colonias, eventos e instituciones llegaron el pasado jueves 5 de enero hasta la residencia de la señorita María José Blanco Aquino para hacerle entrega del Pergamino e imponerle la Banda que la identificará como la nueva soberana de los festejos período 2017/2018, los que están dedicados a la advocación mariana que simboliza la Presentación de Jesús en el templo, como nueva luz del mundo; La Virgen de Candelaria.

María José I fue electa por el comité de Festejos de manera unánime, por su belleza física, espiritual y destacada trayectoria académica, el alcalde agradeció el apoyo de la familia Blanco Aquino y agregó en su discurso que los festejos que este año iniciarán el sábado 14 de enero con los jaripeos en cantón Miravalle, también han adelantado el desfile del correo para el sábado 21 de enero (normalmente programado para el 24 de enero) y así permitirle a la ciudadanía que trabaja que pueda disfrutar de este colorido desfile.

Para darle mayor realce a este evento el Comité de Festejos sesiona de manera extraordinaria y se le da redacción y lectura al Acta donde se decreta el Nombramiento de María José Blanco Aquino como Reina de los Festejos.

Dos días después, en el escenario del Palacio Cultural se presentaron 25 de las 30 Reinas de Colonias, Barrios, Instituciones y Eventos que engalanarán los festejos populares. La noche de Gala inició con la Pasarela de Gabriela Castro I quien entregará el cetro el próximo lunes 23 de enero y manifestó estar muy agradecida con el Comité de Festejos por haberle permitido ser la representante de la belleza sonsonateca por todo un año, motivando a la audiencia a que asistan principalmente a los eventos religiosos.

La noche estuvo amenizada por las presentaciones de artistas 100% sonsonatecos, el Bailarín Miguel Pineda finalista de un popular programa de concursos de la televisión nacional, Elí Rivera uno de los cantantes más destacados de la ciudad y el joven saxofonista Ronald Caravantes, un talentoso sonsonateco que abandera los esfuerzos por formar una Orquesta Filarmónica en Sonsonate.

El punto principal de la agenda fue “El Opening” donde las Soberanas se presentaron al ritmo de canciones como ROLLING IN THE DEEP de Adele, VOGUE de Madonna, BAD ROMANCE de Lady Gaga y TURN ME ON de David Guetta con Nicki Minaj.

Posteriormente con las canciones PRETTY WOMAN de Roy Orbison y LADIES NIGHT de KOOL AND THE GANG; Las Reinas se auto-presentaron una por una ante un palacio cultural abarrotado de representantes de todos los sectores sociales de Sonsonate.

Como cierre del evento, ingresó María José I en su primera Pasarela ya como Reina de las fiestas 2017/2018 acreditada y quien en su primer mensaje público, hizo un agradecimiento a sus padres por apoyarle en esta “inolvidable experiencia de vida para una sonsonateca” Según sus palabras y motivó a la juventud sonsonateca para que estudien y se preparen profesionalmente – “Solamente los jóvenes que estudiamos, podremos ser agentes de un verdadero cambio en nuestro país, la educación debe hacernos trascender como personas y como sonsonatecos”, dijo la Soberana.

Se entregaron los premios Señorita Amistad 2017, el cual fue para la representante del Barrio Mejicanos Andrea Beatriz Vargas, Premio Señorita Facebook a la representante del Club de Leones de Sonsonate Karla Mariela López, quien en una votación en dicha red social obtuvo el mayor numero de “ME GUSTA”, siendo la más popular y un Reconocimiento público a la señorita Fátima Espinoza Reina de Colonia 14 de Diciembre ya que ella ha obtenido varias medallas en Olimpiadas Especiales poniendo en alto el nombre de Sonsonate a nivel mundial, por el alcalde Aquino.