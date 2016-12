Vendedores de pólvora preocupados ante las pocas ganancias de temporada navideña

Al parecer las ventas de productos pirotécnicos han tenido una notable baja en este 2016, situación que preocupa a cada uno de los comerciantes de pólvora, ya que muchos de ellos adquirieron grandes cantidades de mercadería para lograr ingresos a través de las ventas de esta.

Los vendedores afirman que muchas personas prefirieron no comprar pólvora en esta navidad, algo que ha afectado los bolsillos de quienes han ubicado sus puestos sobre la acera de la ex escuela José Mariano Méndez y parque Colón de la ciudad de Santa Ana.

A pesar que la PNC ha brindado seguridad a vendedores y público en general algunos de los proveedores situados sobre la acera de la ex escuela José Mariano Méndez, afirman que la delincuencia que azota nuestro departamento es uno de los motivos que afecta las ventas. “A muchos les da miedo venir con algo de dinero en el bolsillo, porque hoy ya no sabemos si el que va a nuestro lado es ladrón o que, entonces las personas mejor evitan ese riesgo, ahí solo confiando en Dios que nos saque adelante” expresó Juan Rivas.

Muchos de ellos han optado por adquirir la mercadería para esta temporada navideña a través de créditos.

“Hoy hemos gastado (vendedores) un montón, muchos con crédito han sacado sus ventas y si no consiguen lo del producto ya se quedan endeudados o rebuscándose por otros lados para lograr pagar, sino ya son problemas seguros” lamentó Laura Guevara, una de las vendedoras ubicadas en el parque Colón de esta ciudad.

Los precios varían dependiendo el producto que las personas deseen adquirir; ya que hay desde 0.25 ctvs. hasta 130 dólares, dependiendo el gusto del cliente.

Dora Flores lleva ya 50 años de dedicándose a la venta de objetos pirotécnicos, durante la temporada navideña, la negociante explicó que cada vez las ventas disminuyen. “No hubo mucho movimiento durante los días previos al 24, hemos tratado de no elevar los precios, para no dañar la cartera de los santanecos; pero cada día la situación se vuelve critica, porque no obtenemos las ganancias necesarias y eso da tristeza” agregó Flores.

Sin embargo, se encuentran esperanzados que durante esta semana y el 31 de diciembre puedan mejorar y que estas dejen ganancias mayores a las del 24 de diciembre.

Por: Victoria Cabrera