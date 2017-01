Metapán se convierte en el primer municipio que cuenta con la Universidad en Línea

La oferta académica para los metapanecos son: Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales, Licenciatura en Enseñanza de Matemática, Licenciatura en Informática Educativa, Licenciatura en Enseñanza del Inglés y para para el año 2,017 se pretende dar apertura a 3 carreras más, las cuales son: Mercadeo Internacional, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Informáticos.

El método de estudio comprenderá; material impreso, material audiovisual, material multimedia, cursos en línea, video conferencias, tutorías, laboratorios y prácticas, así mismo las carreras ofertadas tendrán una duración igual que una presencial, es decir cinco años.

El representante de la alcaldía de Metapán, Lic. Alfredo Ortiz, agrego que desde hace varios años se ha trabajado por tener un proyecto universitario en el municipio, desafortunadamente no se había logrado hasta el día de hoy. Además instó a los jóvenes, quienes son el futuro de nuestro país, a no desaprovechar esta oportunidad, ya que no habrá más excusas como; escases de recursos para para poder continuar con sus estudios, ya que con este apoyo se contara con la posibilidad de que esta ciudad pueda tener todos los profesionales que se necesitan para abrir brechas de mayor desarrollo.

Fredy Antonio Reinoza Sorto, uno de los jóvenes que ha iniciado sus estudios superiores a través de la Universidad en Línea, invito a los medios de comunicación a difundir este gran sueño que la institución hace a todos los jóvenes que por diferentes motivos no pueden continuar con sus estudios y puedan beneficiarse a través de este proyecto virtual.